Di Marzio: “Omorodion prima scelta del Chelsea, lo segue anche il Napoli”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fornito un aggiornamento di mercato su Samu Omorodion, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid che nella passata stagione ha giocato in prestito all’Alaves. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Il Chelsea irrompe su Omorodion, uno dei giocatori più richiesti in questo mercato, voluto in Italia da Napoli e Roma. Il classe 2004 è la prima scelta per l’attacco del nuovo Chelsea, che cercherà di trovare l’intesa con l’Atletico Madrid anche se le richieste sono alte. Il ragazzo, ha una clausola di 80 milioni di euro, non è certo di lasciare l’Atletico. L’attaccante ha giocato in prestito all’Alaves dove ha giocato 35 partite, collezionato 9 gol e un solo assist”.