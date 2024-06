De Maggio: “Siamo ai dettagli per Rafa Marin del Real Madrid”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal della trattativa per Rafa Marin del Real Madrid: “E’ vicina alla chiusura la trattativa per Rafa Marin. Oggi può essere la giornata decisiva, siamo ormai ai dettagli con il Real Madrid. Gli azzurri vogliono il diritto di riscatto, i madrileni quello di recompra. Se dovesse arrivare il centrale ecco che Natan potrebbe andare al Verona. Per Buongiorno la richiesta di Cairo resta 40 milioni più bonus senza contropartite”.