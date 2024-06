Auriemma: “Pretese esose per Hermoso e Buongiorno, il Napoli torna su Dragusin e Kim”

Il Napoli è alla ricerca di un difensore da regalare a Conte per la prossima stagione. Raffaele Auriemma, giornalista tifoso azzurro, ha scritto sui social di un interesse degli azzurri per l’ex Kim e Dragusin del Tottenham: “Antonio Conte ha chiesto forza ed esperienza per la sua difesa a 3. Va bene il giovane Rafa Marin (il Real lo cede a 7 milioni) ma poi occorre prendere profili che sanno cosa vuol dire combattere. Ad esempio Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno, ma gli agenti dello spagnolo e il presidente Urbano Cairo insistono nelle pretese esose. Allora Giovanni Manna si è lanciato su Dragusin (il Tottenham lo cede) e sul tanto rimpianto Kim (il Bayern lo presta)”.