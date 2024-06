Cds – Napoli in pole position per Artem Dovbyk; l’ucraino apre agli azzurri

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il Napoli è in pole position per l’ingaggio dell’attaccante del Girona, Artem Dovbyk: “Il Napoli è davanti a tutti per il centravanti Dovbyk del Girona. Il calciatore ucraino ha una clausola rescissoria da 40 milioni. Il Napoli ha offerto 35 milioni. Dovbyk, che ha il contratto in scadenza nel 2028, per il momento pensa all’Europeo con l’Ucraina, vetrina troppo importante per il suo futuro: l’ipotesi di non giocare le coppe non è qualcosa che lo faccia impazzire di gioia, ma non ha chiuso le porte, tutt’altro, vista la corte di un club come il Napoli. Il Girona, da parte sua, farebbe una bella plusvalenza avendolo acquistato soltanto un anno fa per 7,5 milioni, record di spesa per il club. La trattativa, insomma, può andare avanti, visti gli ottimi rapporti tra le due società“.