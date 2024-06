Cdm – Il Napoli attende un’offerta dell’Arsenal per Osimhen e tratta Lukaku con il Chelsea

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri stanno aspettando di cedere Victor Osimhen per una cifra vicina alla clausola rescissoria, per poi reinvestire questi soldi su un altro attaccante; “Napoli, il club è ancora in attesa di un’offerta per Victor Osimhen. O meglio, il Napoli sta aspettando che dalla Premier League arrivi un’offerta per Osimhen e soprattutto che lo faccia l’Arsenal, il club più indiziato per puntare sull’attaccante nigeriano. Il Napoli ha scelto Lukaku come alternativa al centravanti nigeriano, il Chelsea chiede i 44 milioni di euro della clausola, il Napoli tratta immaginando un affare a condizioni più favorevoli. Dovbyk del Girona è il piano B“.