Marchetti: “Buongiorno è il preferito, ma Cairo vuole aspettare l’Europeo”

Il Napoli vuole Buongiorno. Non è più una notizia ormai e Luca Marchetti ha rivelato le ultime sul difensore a Radio Marte: “Buongiorno è il sogno, nel suo ruolo è sicuramente il più interessante in giro. Il Napoli non ha grandi concorrenti ma si scontra con la volontà del Torino. Cairo sa di doverlo vendere, ma vuole aspettare l’Europeo per far lievitare ulteriormente il prezzo. Gli azzurri ci pensano tanto perchè il difensore granata è italiano, giovane e forte ed è molto gradito a Conte. Al momento però non è ancora partita la trattativa”.