CdS – Simeone potrebbe salutare: Manna ha scelto il sostituto

Con l’arrivo di Antonio Conte, molti giocatori dati come partenti adesso verranno prima rivalutati e solo allora si conoscerà meglio il loro futuro. Come ad esempio il Cholito Simeone, da due anni relegato in panchina come vice Osimhen e in alcuni casi anche vice Raspadori. Non sarà comunque la prima scelta con il nuovo allenatore e potrebbe decidere di cambiare aria. Il Corriere dello Sport fa il nome del suo possibile sostituto: “Se Simeone andrà via, il ds Manna si tufferà su Lucca dell’Udinese. In alternativa si valuta Strand Larsen del Celta Vigo”.