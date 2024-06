Cds – Napoli, si tratta Buongiorno, Antonio Conte ha già parlato con il difensore

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Napoli di ADL continua a trattare per Alessandro Buongiorno con l’obiettivo di farne il pilastro della difesa; Conte avrebbe già parlato con il giocatore per convincerlo a scegliere gli azzurri. Cosi scrive il quotidiano: “Conte ora scende in campo per il mercato del Napoli. Dicono che abbia già provveduto a fare arrivare veline di stima ad Alessandro Buongiorno, 24 anni. Lui, il difensore granata e della Nazionale che il Toro vuole incoronare capitano, è il primo obiettivo per rinforzare la difesa. Su tutti: non è un caso che De Laurentiis abbia già offerto 35 milioni più 5 di bonus per portarlo a Napoli, un’enormità, e che il ds Manna abbia già avuto contatti importanti con il suo entourage“.