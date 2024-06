Schira: “Lukaku-Napoli: cominciate le negoziazioni”

Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo profilo X ha dato un aggiornamento di mercato per quanto riguarda la situazione di Romelu Lukaku. L’ex Inter e Roma è tornato al Chelsea ( proprietario del suo cartellino) ma non farà parte della squadra dei Blues. Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, lo vorrebbe come sostituto di Osimhen in caso di cessione. Queste le parole di Schira:

“Romelu Lukaku ha rifiutato la ricca offerta di un club saudita la settimana scorsa. Big Rom lascerà nuovamente il Chelsea e aspetta il Napoli. Vuole tornare a lavorare con Antonio Conte, che considera l’attaccante uno degli obiettivi principali del mercato estivo. Colloqui aperti”.