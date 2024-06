Erede di Osimhen, il Napoli ha scelto

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio interviene nel corso di Calciomercato l’originale. Ecco le sue parole e la sua previsione per il mercato del Napoli e per il sostituto di Victor Osimhen:

“Se Osimhen andrà via, per adesso non c’è un’offerta vicina alla clausola, il Napoli ha scelto Lukaku. Il Napoli al posto di Osimhen vuole il centravanti belga. Ci sono stati già dei contatti con Conte, i due hanno già parlato. E’ la primissima scelta, l’alternativa è Dovbyk del Girona. Lukaku e Conte sono ancora in flirt e potrebbero ritrovarsi a Napoli”