CdS – Il Napoli cerca il vice Osimhen: David il preferito, ma si guarda anche in Italia

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è alla ricerca del sostituto di Osimhen che quest’estate saluterà il club azzurro. Oltre a David del Lille, che gli azzurri seguono ormai da un anno, il giornale rivela un nome a sorpresa del nostro campionato: “In Italia come sostituto di Osimhen stuzzica Retegui, l’argentino italiano che sta facendo molto bene nelle file del Genoa. In prima fila però c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da goal. In rete anche nell’ultima contro lo Strasburgo e a quota 24 goal stagionali”.