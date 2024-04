Il Napoli, dopo averlo già seguito nelle scorse finestre di mercato, torna su Alessandro Buongiorno. Lo riporta il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. Il difensore centrale 24enne in forza al Torino piaceva già a gennaio ma i granata lo bloccarono. In estate probabilmente potrà partire ma per non meno di 35-40 milioni; sul giocatore anche Milan, Inter e Atalanta.