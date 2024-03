De Laurentiis pensa al post Zielinski: 2 centrocampisti nel mirino

Ormai non è più un segreto: al termine della stagione attualmente in corso, Piotr Zielinski lascerà il Napoli. Il polacco ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con la società azzurra e il suo team ha già avuto contatti con Giuseppe Marotta per farlo approdare all’Inter. In vista del futuro, Aurelio De Laurentiis sta già pensando al miglior modo per sostituirlo e sta quindi cercando un centrocampista adatto alle esigenze della squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, ADL ha già individuato due uomini che potrebbero soddisfare le sue esigenze. Si tratta di Heorhij Sudakov, giovane ucraino dello Shakhtar Donetsk per cui sarebbero pronti 55 milioni di euro e di Leon Goretka, calciatore esperto del Bayern Monaco: “Andrà anche inseguito il sostituto di Zielinski, qualcuno che non lo faccia rimpiangere: un Goretzka (29), un Sudakov (21), un uomo in più”.