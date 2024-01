Tmw- Napoli vicinissimo a Perez, ma all’Udinese serve un sostituto

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb., Niccolò Ceccarini:

“Perez è un obiettivo forte del Napoli, con l’Udinese è vicinissimo l’accordo. I friulani prima di farlo partire, però, vorrebbero prendere un sostituto. C’era Ostigard sul piatto, ma il calciatore ha già dato la sua parola al Genoa e l’affare Perez potrebbe complicarsi in tal senso“.

“Senza un erede, i bianconeri non credo lasceranno partire Perez a cuor leggero. Il Napoli ha attraversato una mini rivoluzione in questo mese di gennaio. Ci sono giocatori di prospettiva come Nonge e altri che potrebbero essere funzionale già nell’immediato. Meluso e De Laurentiis hanno dato più energia e rinforzi alla squadra”.