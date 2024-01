Attraverso il proprio profilo Twitter, il “luminare” del Calciomercato Ekrem Konur ha parlato dell’interessamento per la figura di Cyril Ngonge da parte di molti club europei, fra cui Roma, Napoli, Fiorentina, Villareal e Real Sociedad. Quindi non è solo il club partenopeo interessato al cartellino del talentuoso belga, in forza all’ Hellas Verona.