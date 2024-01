Di Marzio: “Scambio di documenti tra Napoli e Salernitana prima del match per Zanoli”

Dopo l’acquisto di Mazzocchi il Napoli vuole far giocare Zanoli mandandolo in prestito fino a giugno. Secondo Gianluca Di Marzio il club in pole per acquistare il terzino italiano classe 2000 è la Salernitana. Ecco le parole di Di Marzio.

“Zanoli sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del granata: c’è stato lo scambio di documenti con il Napoli prima della partita al Maradona. Il club granata vuole arrivare anche a Josip Brekalo della Fiorentina. Si dovrà aspettare che i viola prendano un esterno.”