Di Marzio: “Le ultime su Barak. Perez in pole”

Oggi pomeriggio il Napoli è impegnato nella sfida contro la Salernitana. Ma la squadra di De Laurentis continua a lavorare nel mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Napoli sta lavorando sodo sul centrocampista e sul difensore.

“Il Napoli apre al prestito con obbligo condizionato di Barak, si attende la risposta della Fiorentina. Per la difesa si seguono tre piste. Nehuen Perez dell’Udinese è in prima fila se verrà preso un destro, Theate del Rennes è in prima fila se si andrà su un mancino. Brassier del Brest è invece l’outsider.”