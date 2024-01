Sky – Napoli forte su Junior Traorè: si cerca l’intesa con il Bournemouth per chiudere subito

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli in queste ore è fortissimo su Junior Traorè. L’ex Sassuolo è un obiettivo concreto per gli azzurri che stanno cercando un’intesa con il Bournemouth per chiudere subito. Di Marzio parla di contatti intensificati tra i due club, con ADL che vuole evitare l’inserimento di Roma e Milan. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito senza troppi vincoli per il Napoli per un’eventuale riscatto. Il calciatore conosce bene il calcio italiano e potrebbe ricoprire più ruoli nello scacchiere di Mazzarri. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.