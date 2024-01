Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha svelato le ultime su Samardzic in un post su Twitter: “La Juventus sta valutando seriamente di inserirsi nella corsa a Lazar Samardžić. Il centrocampista serbo è in contatto con alcuni calciatori bianconeri e apre alla destinazione. L’idea della Juventus sarebbe quella di bloccarlo ora per giugno ma il ragazzo preme per lasciare Udine già da ora”.

