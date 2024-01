Secondo quanto riportato l’edizione in edicola di Repubblica. Il Napoli ha bisogno di un difensore che già conosce il Campionato italiano in modo da ridurre i tempi di inserimento, i giocatori che al Napoli interessano sono Demiral del Al Ahli che potrebbe aprire al prestito del difensore turco, poi c’è Kiwior del Arsenal, un altro nome che può essere un alternativa il francese Malang Sarr che con Pochettino non sta trovando spazio.