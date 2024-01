Secondo quanto riporta Sky Sport, il Frosinone sta per cedere Giuseppe Caso alla Cremonese per poi affondare il colpo su Alessio Zerbin del Napoli. I ciociari aspettano il momento giusto per regalare a Di Francesco l’esterno che va a sostituire il vuoto lasciato dall’esterno offensivo, seguiranno aggiornamenti a riguardo.