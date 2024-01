La Repubblica – Il Napoli su Buongiorno! Contropartita per convincere il club granata

Secondo La Repubblica il Napoli segue con interesse il centrale del Torino Buongiorno. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis sta facendo di tutto per riparare gli errori commessi in estate sul calciomercato invernale. Gli azzurri in caso del mancato acquisto di Dragusin faranno un tentativo per il difensore granata offrendo qualche contropartita in cambio.

Ecco le parole del quotidiano: “D’altra parte non è un segreto che, all’ombra del Vesuvio, Buongiorno piaccia parecchio. Inoltre, i partenopei devono ancora trovare il sostituto ideale del sudcoreano Kim, ancor più dopo l’infortunio alla spalla di Natan. In tutto ciò, però, schiodare Buongiorno da Torino nel mercato di riparazione sarà difficile, molto difficile, a meno di avanzare un’offerta così munifica da renderla non rifiutabile. Ben più dei venti milioni offerti dal Napoli, più una contropartita tecnica da individuare fra Demme e Ostigard. Semmai, se ne potrebbe riparlare (con più calma, e con più soldi) la prossima estate quando Buongiorno potrebbe diventare uno dei difensori più concupiti del mercato internazionale”.