Il Mattino – Luvumbo a luglio sarà un giocatore del Napoli! Il punto

Stando a quanto riferisce Il Mattino ci sarebbero alcuni aggiornamenti tra il Napoli e il Cagliari per Luvumbo. I due club ne stanno parlando in chiave mercato estivo. I sardi avrebbero dato garanzie adeguate al club di Aurelio De Laurentis sul fatto che se il calciatore angolano lascerà la Sardegna lo farà per approdare al Napoli. Il Mattino riporta, inoltre, di una sorta di prelazione che il Napoli vanterà sul giovane attaccante del Cagliari che si è già fatto notare in Serie A. La valutazione che ne fa il club sardo è di circa 20 milioni di euro.