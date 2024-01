Romano – Agoumé è ad un passo al Siviglia. L’ibera Soumaré al Napoli?

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista classe 2002, Lucien Agoumé è ad un passo dal Siviglia. Il calciatore francese ha rifiutato la corte del Marsiglia per trasferirsi al club spagnolo. L’ex Inter andrà in prestito con diritto di riscatto al Siviglia di Flores. L’Inter, proprietaria del suo cartellino, si è garantita il diritto di un eventuale “controriscatto”.

Quest’operazione potrebbe essere legata alla cessione di Boubakary Soumaré al Napoli. Ieri il calciatore francese ha dato forfait per motivi personali e ora potrebbe arrivare il via libera al trasferimento. Soumaré è di proprietà del Leicester e si trova attualmente in Spagna in prestito.