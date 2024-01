Secondo quanto riporta Criscitiello, Antonio Conte nei giorni scorsi ha incontrato per la seconda volta il presidente del Napoli De Laurentiis. Il patron azzurro gli ha offerto 3 anni di contratto. Conte non ha declinato, ma ha preso tempo: non è convinto del progetto. Anche perché sfondo c’è il Milan: la sua priorità sarebbe quella di tornare a Milano.