TMW- Idea Calafiori se parte Juan Jesus: piace il difensore del Bologna

Il Napoli mette nel mirino Riccardo Calafiori per il mercato di Giugno.

Gli azzurri hanno deciso di seguire il difensore del Bologna sia in base alle recenti, ottime prestazioni, sia perchè probabilmente saluterà Juan Jesus e Calafiori ha caratteristiche molto simili a quelle del brasiliano e sta brillando per rendimento.

In estate Calafiori è tornato in Italia dopo un anno al Basilea per una cifra abbastanza bassa, cioè 4 milioni di euro più bonus. Un’inezia rispetto alla valutazione attuale del Bologna da 15-20 milioni.

Se dovesse arrivare poi la convocazione per l’Europeo (con Spalletti che ha già ammesso di seguirlo con attenzione), il prezzo potrebbe impennarsi ulteriormente.