KKN – Mazzocchi vicinissimo: ripresi dialoghi con Sabatini e chiusura imminente

Zanoli è sempre più vicino al Genoa e il Napoli sta cercando di trovare l’accordo con la Salernitana per Mazzocchi. Gli azzurri e il calciatore hanno già un accordo di massima sull’ingaggio e rimane da convincere il club granata. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri volevano prendere inizialmente Mazzocchi in prestito secco e cedere Demme con la stessa formula con l’intero ingaggio pagato dalla Salernitana. Per questo motivo la trattiva sembrava saltata, ma con l’arrivo di Sabatini si sono riaperti i dialoghi tra le due squadre e ora la chiusura sembra imminente.