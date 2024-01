ADL pensa al nuovo ds: ipotesi Petrachi

Il 2024 del Napoli sarà un anno pieno di valutazioni da fare, non solo in questa seconda parte di stagione, ma anche per preparare al meglio la prossima. Visto gli errori commessi durante a inizio stagione, De Laurentiis vuole evitare altri “problemi” e vuole ricostruire un Napoli che torni a convincere come prima. Per questo, c’è attenzione attorno al nome di Gianluca Petrachi.

Secondo la redazione di Radio Punto Nuovo, l’ex DS della Roma e Torino stuzzica molto Aurelio De Laurentiis, in vista della prossima stagione. Meluso attuale DS del Napoli, ha un solo anno di contratto e sarà fondamentale il mercato di gennaio per valutare una sua eventuale permanenza.

In caso di addio, Petrachi potrebbe essere il primo candidato per il ruolo di DS. I rapporti con il presidente De Laurentiis sono ottimi, e ci sono stati dei contatti anche nel corso dell’ultima estate. Da parte dell’ex DS della Roma ci sarebbe molta voglia di rientrare in pista con una piazza come quella azzurra.