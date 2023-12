Obiettivi Napoli – Di Vaio su Zirkze: “Non abbiamo ricevuto offerte ma non risponderemmo. Sulla clausola…”

C’è un giocatore che quest’anno sta facendo impazzire tutti. Joshua Zirkzee è sicuramente la rivelazione della Serie A e su di lui hanno posato gli occhi diverse squadre italiane e non solo. Nei giorni precedenti era circolata la voce di una clausola nel suo contratto e Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato anche di questo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata per Joshua ma non risponderemmo. Clausola? C’è ma vale solo per il Bayern, per le altre squadre il prezzo è libero”. Si prospetta una grande asta in estate a meno che il Bayern non decida di pagare la clausola e riportarlo in Germania”.