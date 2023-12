Marchetti: “La Salernitana chiede il doppio per Mazzocchi. Zanoli può restare”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della questione terzino sinistro ai microfoni di Radio Marte: “Zanoli parte solo se arriva uno tra Mazzocchi o Faraoni. Per il terzino della Salernitana, il Napoli ha messo sul piatto 1,5 milioni, cifra ritenuta troppo bassa dai granata che chiedono almeno il doppio. La trattativa al momento non è semplice. Molto più facile arrivare a Faraoni che costa meno e può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il Genoa ha già l’accordo con Zanoli ma lo aveva anche l’estate scorsa e non se ne fece più nulla. Se il Napoli non prende il sostituto di Zanoli resterà in azzurro anche a gennaio”.