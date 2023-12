Il Napoli cerca un vice Anguissa: Hojbjerg il preferito

Il Napoli cerca un vice Anguissa che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il preferito è Pierre-Emile Holbjerg del Tottenham. ADL vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, come fece lo scorso anno con Ndombele proprio dagli Spurs. Formula che non piace molto agli inglese e ci sarà molto lavoro per arrivare al buon esito dell’affare. L’alternativa al danese è Seko Fofana, ex centrocampista dell’Udinese, oggi all’Al-Nassr. Restano sullo sfondo Gronbaek del Bodo Glint e Kjaergaard di proprietà del Salisburgo.