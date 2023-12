Il Cholito reclama spazio: potrebbe chiedere la cessione in estate

Il Cholito Simeone potrebbe decidere di cambiare area. E’ stato sempre considerato la terza scelta in attacco e ora vorrebbe un esperienza che lo mettesse al centro di un progetto. Vuole prendersi maggiori responsabilità ed avere più continuità, cosa che a Napoli non riesce a fare. L’impegno da parte sua c’è sempre stato, ha dato il massimo dentro e fuori dal campo e non ha mai detto una parola fuori posta, ma ora vuole di più. Non ha intenzione però di creare problemi alla società e una sua cessione a gennaio è da escludere vista anche la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.