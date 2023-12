TMW – Calciomercato, Napoli su Wieffer del Feyernoord: l’idea di ADL

Il Napoli di Walter Mazzarri è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, dopo l’addio vicino di Eljif Elmas e con Zielinski e Demme in uscita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Tuttomercatoweb.com, il presidente Aurelio De Laurentiis ha inserito nella lista mercato Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord e della nazionale olandese.

Il centrocampista olandese non è l’unico obiettivo di mercato per il reparto; il Napoli sta valutando anche altri nomi, considerando che il Feyenoord non è intenzionato a lasciar andare Wieffer prima di giugno.