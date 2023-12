Tra due settimane inizia il calciomercato. Walter De Maggio ha svelato a Radio Goal due obiettivi per gennaio del Napoli: “Il Napoli vorrebbe Lenglet ma stando a le ultime notizie il difensore vestirà la maglia del Milan. Un altro giocatore che si stanno contendendo queste due squadre è Ricci del Torino, anche se in questo caso è il Napoli ad essere in vantaggio. ADL ci sta provando ma Cairo non sembra intenzionato a lasciar partire il suo centrocampista a gennaio”.