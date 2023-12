Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, con una possibile cessione di Demme e un prestito per Gaetano, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la mediana. Nei piani del Napoli vi sarebbe anche quello di reperire una pedina con cui dare il cambio ad Anguissa durante la sua partenza per la Coppa d’Africa. I partenopei vorrebbero rinforzare il centrocampo aumentando chili e centimetri.