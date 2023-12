Sky – Rinnovo Osimhen, fumata bianca in arrivo, le ultime!

Secondo quanto riporta Sky, ieri c’è stato un incontro positivo tra De Laurentiis, l’agente Calenda e Chiavelli per il rinnovo di Osimhen. Le parti dovrebbero aggiornarsi già domani. L’emittente satellitare fa sapere che la nuova scadenza del contratto dovrebbe essere giugno 2026. Si va verso un robusto aumento d’ingaggio, mentre la clausola rescissoria dovrebbe aggirarsi tra i 130 e i 140 milioni di euro. Filtra molto ottimismo, il Napoli ha intenzione di andare alle richieste di giocatore e procuratore e lo stesso vale per la controparte. Se si troverà un’intesa nelle prossime ore, ci sarà un annuncio in tempi rapidi.