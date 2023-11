Dall’Inghilterra: il Chelsea vuole Osimhen e prepara l’assalto per gennaio. Le cifre dell’affare

Victor Osimhen è il principale obiettivo del Chelsea: dall’Inghilterra non hanno dubbi. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club londinese sarebbe pronto a sborsare oltre 100 milioni di sterline per l’attaccante nigeriano. L’idea è di provare ad ingaggiarlo a gennaio, senza aspettare il mercato estivo.

Scrive ancora il Telegraph “Il legame dei Blues con Osimhen sono alimentati attraverso Kalidou Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l’Al-Hilal in Arabia Saudita ma ha amici nel club ed è vicino a Osimhen”