Il grande inizio di stagione del messicano Hirving Lozano non è passato di certo inosservato. L’esterno offensivo è finito nei radar di molti club europei ed a gennaio potrebbe già trasferirsi in un altro campionato. Sulle sue tracce è finito proprio l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che lo vorrebbe al Marsiglia. In Messico, El Futbolero riporta che il club francese sarebbe interessato al messicano, dopo ottime prestazioni condite 5 goal e 2 assist in 8 presenze in Eredivise.