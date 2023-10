Calciomercato, spunta un nome dal Frosinone. Piace anche a altri 2 club

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli ha puntato un’esterno in Serie A, precisamente del Frosinone. Si tratta di Anthony Oyono, classe 2001 che avrebbe impressionato gli scout del club azzurro. Terzino dotato di grande tecnica, ha gli occhi puntati addosso anche di altri 2 club di Serie A:

“Corsa e qualità, due caratteristiche che si sposano perfettamente nell’ex Boulogne e che hanno conquistato diversi estimatori: Napoli, Sassuolo e Bologna lo stanno facendo seguire già dalla scorsa stagione, in Francia tanti club hanno provato a riportarlo in Ligue 1. Assalti fin qui respinti dal direttore Guido Angelozzi, ma se la stagione del Frosinone continuerà come è iniziata, dire no la prossima estate sarà dura”.