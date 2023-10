Occhio Napoli, su Zielinski piomba un club di A: possibile cessione a parametro zero

Il Napoli potrebbe perdere la prossima estate a parametro zero uno dei suoi pupilli . Piotr Zielinski difatti è un vecchio pupillo della Juventus e Giuntoli proverà il tutto per tutto per convincere il centrocampista polacco. Di seguito ecco quanto scritto al riguardo dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport: “La Juve dovrà intervenire in mezzo al campo dopo il caso Pogba e la squalifica per Fagioli. Ma un po’ come succede nei videogiochi c’è chi si ferma e chi passa ad un livello successivo. In questo momento, al netto di Zielinski, obiettivo per l’estate juventina, sono Hojbjerg, Samardzic e De Paul i centrocampisti che intrigano la Juventus”.