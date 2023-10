Napoli, De Laurentiis osserva Zirkzee: la valutazione dell’attaccante

Joshua Zirkzee è stato seguito in estate con forza l’Ajax, ma poi lo stesso giocatore ha deciso di restare al Bologna e proseguire in maglia rossoblu. Non solo: per Zirkzee sono arrivate proposte anche da parte di due società di Premier League, ma gli emiliani e l’attaccante hanno poi deciso dulcis in fondo di andare avanti insieme. E il futuro? Zirkzee pensa solo a far bene con Thiago Motta, ma dentro sogna di restare in Italia e di fare magari un salto decisivo in una big.

Chi lo segue? Tra le tante formazioni europee che si sono già mosse, secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb.com, anche il Napoli di De Laurentiis lo osserva con grande attenzione.

L’attaccante centrale è ancora giovane (ha 22 anni), ma sembra possedere degli ottimi colpi: sarebbe quindi il profilo ideale per la politica che persegue da sempre il patron Aurelio De Laurentiis. Il suo valore attuale, secondo le stime del sito Transfermarkt, è di circa tredici milioni di euro.