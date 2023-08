Nelle ultime settimane il centrocampista del Napoli Diego Demme sembrava sempre più vicino all’Herta Berlino. Il club, che militerà nella seconda divisione di Germania per la stagione 23/24, sembrava avere un’interesse per il tedesco.

Pal Dardai, ex giocatore ed attuale allenatore dell’Herta, ha però smentito tutto. Ecco le parole del tecnico su Demme: “Il club non ha mai trattato intensamente con lui, sono solo voci di mercato. Non ho parlato con Demme in queste settimane”