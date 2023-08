Il futuro di Hirving Lozano è al momento in bilico, il messicano potrebbe infatti lasciare Napoli. L’ala ex Psv è ad un anno dalla scadenza del contratto e non sembra prossimo il rinnovo per lui. Però, come riferito dalla redazione di Sky Sport il Napoli non acquisterebbe comunque nessuna ala destra in caso di cessione del messicano. Il motivo è il fatto che la società azzurra punta forte sulla coppia Politano e Raspadori, e non ci sarebbe bisogno di intervenire sul mercato.