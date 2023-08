Dalla Spagna: Accordo trovato per Gabri Veiga! Il calciatore sarà azzurro

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri veiga è conclusa, l’accordo è stato trovato. Lo riferisce La Voz de Galicia, quotidiano spagnolo. Adesso la passa palla al giocatore, che dovrà dare l’ok definitivo per poi partire verso l’Italia per visite mediche e firma.

Secondo la stampa spagnola il trasferimento è imminente, il centrocampista potrebbbe trasferirsi a Napoli anche in settimana e avrebbe un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. Al Vigo invece, andrebbero circa 35 milioni.