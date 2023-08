Dalla Germania: “Demme vicino all’Herta Berlino, ecco cosa manca”

Demme spinge per tornare in Germania, il centrocampista del Napoli sembra ormai da mesi interessato ad un trasferimento all’Herta Berlino, ma la trattativa non è ancora chiusa.

Come riportato dai colleghi tedeschi di BerlinerKurier, Demme ha l’accordo con l’Herta da tempo, a mancare è solo quello tra i due club. Pare però che ci sia stata un’importante accelerazione negli ultimi tre giorni, in quanto la squadra tedesca, dopo la retrocessione, ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo. La trattativa andrà avanti e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi.