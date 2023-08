Schira: “Cheddira ad un passo dal Frosinone, arriverà in prestito dal Napoli”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha tenuto d’occhio per tutto l’anno il Bari del figlio Luigi. Tra i talenti del club biancorosso c’è il marocchino Walid Cheddira, attaccante che nell’ultima stagione ha fatto vedere grandi cose. L’attaccante come riportato dell’esperto di mercato Nicolò Schira andrà in prestito al Frosinone, ma lo farà via Napoli. Il club azzurro ha deciso di usare la stessa formula usata con il portiere Elia Caprile, ceduto in prestito all’Empoli. Nei prossimi giorni la punta marocchina dovrebbe firmare il contratto col Napoli fino al 2027 per poi trasferirsi in gialloazzurro fino al termine della stagione.