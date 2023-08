Sky – Gabri Veiga dice sì al Napoli, si tratta per il cartellino

Secondo quanto riferisce Francesco Modugno, inviato di Sky, il Napoli è alla ricerca del sostituto di Zielinski, sempre più lontano dagli azzurri. I profili restano due: Koopmeiners molto complicato per le legittime resistenze dell’Atalanta; l’altro, Gabri Veiga, con 40 milioni di clausola. Il Napoli è già arrivato a 30, aggiungendo qualche bonus o inserendo qualche calciatore potrebbe chiudere l’affare con il Celta Vigo. C’è già il si del calciatore, affascinato dal progetto, dalla questione economica e dalla Champions League. Ci sono margini per andare a definire la trattativa: a Vigo allena Benitez che è rimasto in buoni rapporti con De Laurentiis.