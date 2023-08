Sky – Mario Rui vuole lasciare il Napoli in caso di offerte, la situazione

Secondo quanto riporta Sky Sport, Mario Rui e il suo agente hanno comunicato oggi alla società di lasciare il Napoli in caso di offerte. Il terzino ha manifestato una certa insoddisfazione dovuta allo stallo sul rinnovo di contratto. Questo malumore nasce da un impegno preso dal presidente De Laurentiis, a cui non sarebbe stato seguito però il prolungamento del contratto di Mario Rui in scadenza nel 2025. Il giocatore avrebbe prolungato con il Napoli anche a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.