Fabrizio Romano – L’Al Ahli ci prova per Zielinski: si cerca un accordo!

Una vera e propria bomba di mercato è stata lanciata da Fabrizio Romano riguardante Piotr Zielinski.

Come riportato dall’esperto di calciomercato internazionale, il club arabo che vorrebbe anche Osimhen, noto come Al Ahli, vorrebbe provare ad acquistare il polacco nelle ultime ore. Contatti in corso con il Napoli, che aveva sondato il rinnovo con Zielinski causa contratto in scadenza nel 2024, senza trovare ancora, però, alcun tipo di accordo. Ora gli arabi fanno sul serio ed hanno presentato un’offerta al Napoli per acquistare il centrocampista.