Chi arriva se parte Lozano, spuntano due nuovi nomi.

Il rapporto tra Lozano ed il Napoli sembra complicarsi sempre di più. L’esterno, dopo il complicato finale della scorsa stagione, è stato tagliato fuori dal mister Rudi Garcia nell’amichevole contra l’Hatayspor e non sembra più a suo agio. La società, in caso di uscita del messicano, dovrà lavorare per sostituirlo e sono già tre i giocatori puntati.

Oltre a Edon Zhegrova, kosovano del Lille già seguito dagli azzurri, adesso ci sono in corsa anche Teté dello Shakhtar e Bakayoko del PSV. Il primo, 23enne brasiliano con contratto in scadenza, cerca la Champions per rimanere ad alti livelli. Il secondo, 20enne belga, viene valutato circa 10 mln dal club olandese. Il club, prima di rimpiazzarlo, aspetterà comunque il suo addio.